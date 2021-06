Bagnaia: Assen je moje najljubše prizorišče. Na to me spominja tudi tetovaža

Francesco Pecco Bagnaia na zadnji dirkah motociklistične sezone razreda motoGP ni v boju za stopničke. Italijana, ki ima za sabo odlično sezono, ki jo želi v tej še nadgraditi, to zelo moti in računa, da bo že na prihajajoči novi preizkušnji, šlo bo za deveto letošnjo dirko sezone v Assnu, v igri najmanj za preboj med prve tri.

Peto mesto v Sachsenringu ga navdaja, kot trdi v pogovoru za Corriere Dello Sport, s pozitivnimi mislimi pred podaljšanim dirkaškim vikendom v Assnu. Trenutno četrtouvrščeni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, Bagnaia je zbral 99 točk, se VN Nizozemske še kako veseli, saj gre za njegovo priljubljeno dirkališče. "Kako tudi ne, saj sem tu v preteklosti zmagal tako v moto3 kot tudi moto2. Pričakujem, da bom v prihodnje v igri za zmago tudi v kraljevem ," je poln optimizma pred dirkaškim koncem tedna v Assnu 24-letni Bagnaia, ki ni ravno zadovoljen z izkupičkom v dosedanjem delu sezone, čeprav v boju za najvišja mesta v skupnem seštevku zanj ni še ni nič izgubljenega. "Na zadnjih dirkah nisem blestel. Bil sem daleč od najboljših, kar je klavrno spoznanje. Trudili smo se, fantje v garaži so dali vse od sebe, toda rezultatov, vsaj takšnih, kot bi si jih želeli, ni bilo. Nato je prišel Sachsenring in VN Nemčije, kjer sem bil že veliko bližje najboljšim v karavani. Peto mesto ni nekaj, s čimer bi si lizal prste, a je obetaven rezultat pred VN Nizozemske. Tu me bodo zadovoljile le stopničke," širi optimizem pred petkovim prostim treningom Bagnaia. Da je VN Nizozemske v Assnu za člana Ducatijeve družine zelo priljubljeno prizorišče, ga "opozarja" tudi vidna tetovaža na roki.

"Po zmagi v moto2 sem se odločil tudi na takšen način opozoriti, kako pri srcu mi je Assen. Če bom dal novo tetovažo ob morebitni zmagi v kraljevem? Ne vem, nisem mislil na to, a če se bom počutil, da me bo to osrečilo, zakaj ne. Najprej je seveda treba zmagati. Razmislek o novi tetovaži bi prinašal sladke skrbi," je bil za Corriere Dello Sport slikovit Francesco Bagnaia, ki upa, da razpleta v Assnu ne bo krojilo tradicionalno nestanovitno vreme. "Napoved je "sumljiva". Lahko se zgodi vse. Na Nizozemskem razplet dirk običajno kroji tudi vreme. Moraš biti pripravljen tudi na to. Mi bomo," za konec zagotavlja Bagnaia, ki si na vso moč želi vrhunskega rezultata, saj po VN Nizozemske sledi daljša poletna pavza. "Veliko lažje bi ležal na soncu v prihodnjih dneh, če bi mi uspel vrhunski rezultat," še sporoča 24-letni Italijan.