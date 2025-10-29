Svetli način
MotoGP

Bagnaia kritiziral Dorno: Niso kazali sočutja. Po grozljivi nesreči bi se dirka morala končati

Sepang, 29. 10. 2025 11.47 | Posodobljeno pred 2 urama

Nekdanji motociklistični prvak, trenutno pa četrti v prvenstvu razreda motoGP, Italijan Francesco Bagnaia, je v pogovoru za Gazzetto Dello Sport kritiziral milo rečeno netaktno potezo Dorne, ki je navkljub grozljivi nesreči na dirki razreda moto3, ki bi se oziroma se še vedno lahko konča na najbolj tragičen način, izpeljala preizkušnjo do konca, "brez občutka za soljudi" ...

Švicarski motociklist Noah Dettwiler se po hudi nesreči na dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Malezije v razredu moto3 še naprej bori za življenje. Dvajsetletnik je v zadnjih dneh uspešno prestal več operacij. Zdravniki pravijo, da je v stabilnem, a še vedno kritičnem stanju.

Kot je njegov oče Andy Dettwiler pred dnevi zaupal švicarskemu časopisu Blick, je njegov sin doživel "več srčnih zastojev" in "izgubil veliko krvi. Borili so se za njegovo življenje". Po očetovih besedah sta bila prizadeta tudi vranica in pljuča, utrpel pa je tudi odprt zlom noge.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP

Jose Antonio Rueda, ki so ga tako kot Dettwilerja s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Kuala Lumpur, jo je odnesel z zlomljeno roko in modricami. Njegova ekipa Red Bull KTM Ajo je po nesreči na omrežju X zapisala: "Noahu, njegovi družini in članom ekipe CIO Green Power pošiljamo najboljše želje. Čimprejšnje okrevanje, prijatelj."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bagnaia: Dorna je pokazala le malo sočutja
Francesco Bagnaia je zaznamoval sobotno sprintersko dirko v Sepangu, ko se je po dolgem času posladkal z zmago. Dan kasneje je po dobri predstavi, ko je bil ves čas v igri (vsaj) za zmagovalni oder, le nekaj krogov pred koncem končal v pesku in z novim odstopom, tako da ostaja na četrtem mestu v skupni razvrstitvi, bo pa na zadnjih dveh tekmah sezone lovil preboj na stopničke v skupni razvrstitvi. 

Kljub klavrnemu izplenu na osrednji dirki v Sepangu, ko ni ponovil odlične sobotne predstave in prišel do vrhunskega rezultata, ki bi bil pravi obliž na letošnje rane, je Francesco Bagnaia razmišljal še o nečem, kar ni ozko vezano na njegovo dirkanje ... 

Huda nesreča Ruede in Dettwilerja
Huda nesreča Ruede in Dettwilerja FOTO: www.crash.net

"Moram reči, da sem kar malce jezen. Kaj jezen, lahko bi rekel ogorčen," je takoj izstrelil v pogovoru za Gazzetto Dello Sport nekdanji prvak razreda motoGP. "To, kar si je Dorna oziroma vodstvo dirke na VN Malezije dovolilo, je nekaj, kar je po moje treba obsoditi," je nadaljeval 26-letni Italijan in prešel k bistvu ... 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Da so po tisti grozljivi nesreči razreda moto3, ko je vsem zastal dih, ko se je vse za nekaj trenutkov ustavilo, sprejeli odločitev, da nadaljujejo dirko, je nekaj nezaslišanega. V tem najšibkejšem razredu je kopica mladih fantov, ki šele prihajajo v svet motociklizma. Komaj dojemam, kako so se počutili v tistih preostalih desetih krogih, ki so jih morali odpeljati po nesreči," je dejal Francesco Bagnaia. 

"Šefi Dorne in vodilni pri organizaciji preizkušnje v Sepangu so pokazali le malo sočutja. Milo rečeno," je zaključil Francesco Pecco Bagnaia. 

motogp moto3 rueda bagnaia
Dettwiler kljub uspešnim operacijam ostaja v kritičnem stanju

