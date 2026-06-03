Bagnaia: Vtis po Mugellu je, da gremo v pravo smer

Aprilia je na nedeljski klasični dirki poskrbela za prvo zmago za to znamko na svojem domačem prizorišču, potem ko je v soboto sprintersko preizkušnjo že dobil Španec Raul Fernandez iz poltovarniške zasedbe Trackhouse Aprilia. V prvem delu dirke sicer vodil Francesco Pecco Bagnaia, a je v 14. krogu v vodstvo prišel Marco Bezzecchi, dva kroga pozneje pa je mimo dirkača Ducatija prišel še Španec Jorge Martin, vrstni red se na prvih treh mestih do konca ni več spremenil.

Bagnaia je po odličnem prvem delu v drugi polovici opešal in brez pravega boja izgubil najprej napad Bezzecchija in potem še Martina. Je pa obdržal vsaj tretje mesto, čeprav ga je prav v zadnjem krogu napadel Ogura in se za en zavoj tudi prebil na tretje mesto, a je potem Italijan izkoristil notranjo linijo ter si dokončno privozil stopničke.

Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP

"Dal sem vse za te navijače. Bilo je stresno, imel sem težave z oprijemom, Aprilie so delale odlično. Na koncu mi je uspelo, hvala ekipi in zaslužil sem si ta rezultat," je bil stopničk v pogovoru za Gazzetto Dello Sport vesel Bagnaia, ki je bil dan prej s sedmimm mestom in zaostankom skoraj enajstih sekund precej potrt po sprinterski rpeizkušnji.



"V soboto sem, oziroma smo, imeli obilo težav. Že pred samo dirko. Tudi počutje ni bilo najboljše. A upal sem, da se bodo kockice sestavile za nedeljo in osrednjo dirko vikenda. To se je tudi uresničilo in lahko smo zadovlljni z izkupičkom v Mugellu," je rožnatemu časniku še zaupal 29-letni nekdanji šampion.

Bezzecchi se je po VN Italije utrdil v vodstvu, ima 173 točk, 17 več od moštvenega kolega Martina. Tretji je Di Gianantonio s 134. Bagnaia jih ima kot sedmi 82.

"Odlična vest je, da smo bili v nedeljo zelo konkurenčni, sploh v prvem delu, ko sem bil tudi na čelu. Nerealno je bilo pričakovati, da bom vztrajal na prvem mestu, v nadaljevanju preizkušnje so na dan privrele določene težave s katerimi se ubadamo že celo sezono, toda mislim, da smo na pravi poti pri odpravljanju teh tegob," je prepričan Bagnaia, ki komaj čaka na nov izziv.

Konec tedna se obeta VN Madžarske. "Odlično je, da si dirki sledita že po nekaj dneh. Nismo kimeli preveč časa analizirati Mugella, saj v nekaj dneh sledi nov izziv. Imam dober občutek pred Madžarsko, načeloma mi steza ustreza. Če nam uspe narediti še kakšen korak naprej, utegnemu biti še bolj konkurenčni. Upam, da bom že na sprinterski dirki v ospredju," je pogovor z Gazzetto končal Francesco Pecco Bagnaia.