Bagnaia: Quartararoju sem prav jaz največji konkurent v boju za naslov

Francesco Pecco Bagnaia na zadnjih dirkah motociklistične sezone razreda motoGP ni bil v boju za zmago. Italijana, ki ima za sabo odlično lansko sezono, ki jo želi v tej še nadgraditi, to zelo moti in računa, da bo že na prihajajoči novi preizkušnji, po počitnicah bo 8. avgusta šlo za deseto letošnjo dirko sezone v Spielbergu, v igri najmanj za preboj med prve tri.

Bagnaia namreč še upa na laskavi naslov svetovnega prvaka. A za takšen podvig bi mu prav prišla tudi mini serija zmag oziroma vsaj niz uvrstitev na zmagovalni oder. "Če mi bo uspelo ugnati Fabia Quartararoja v boju za naslov? Poskusil bom, to je v glavnem skupni cilj naše garaže," se ni branil boja za naslov svetovnega prvega Bagnaia, ki verjame, da je prav on tisti, ki bo Francozu najbolj grenil življenje v boju za naslov. "Vemo, da imamo potencial za velike stvari. Poklopiti se nam morejo nekatere zadeve, ob tem nas mora pobožati tudi sreča, saj brez nje ne gre. Veliko dejavnikov lahko vpliva v boju za najbolj dragoceno lovoriko, važno pa je, da verjamemo v naše delo," je za Corriere Dello Sport razpredal Bagnaia. "Kaj moramo izboljšati? Začel bom od sebe, moram biti bolj siguren na stezi, prevečkrat se mi primeri kakšna napaka, zaradi katere nato plačujem visoko ceno pri končnih uvrstitvah." Bagnaia tudi ve, kje so največje rezerve ... "Precej boljši moramo biti v uvodnih krogih dirke. Že ves čas imamo težave z oprijemom zadnje pnevmatike. Če izboljšamo omenjeni zadevi, bomo še bolj konkurenčni v boju za najvišja mesta. Daljša tekmovalni premor nam je prišla prav, saj smo se zaprli v garažo in bomo luč belega dne vnovič ugledali, ko nam uspejo izboljšave," je za Corriere Dello Sport razpredal 24-letni Italijan.