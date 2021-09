Bagnaia: Marquez bo prvi favorit v Austinu

"Skušal sem čim bolj pritiskati na začetku, čeprav ni šlo brez težav. Dovolj je bilo tudi za zadnje kroge, čeprav je bil na koncu pritisk tekmecev velik in gume izrabljene. Težko pojasnim, koliko mi ta zmaga pomeni. Toliko težav sem imel doslej, zdaj pa sem zmagal drugič zaporedoma in tokrat še pred domačimi navijači," je drugi zaporedni uspeh pospremil Bagnaia, ki kar noče nehati sanjati o naslovu svetovnega prvaka še v tekoči sezoni. "Naš imperativ še naprej ostaja, da smo na vsaki dirki najboljši možni, da damo vse od sebe in si po tekmi ne moremo ničesar očitati. V zadnjem obdobju se dogaja prav to. Ob kančku sreče nam zares uspeva prav vse," je za Corriere Dello Sport opazil Pecco Bagnaia, ki postaja vse bolj vroč konkurent še vedno premočno vodilnemu Quartararoju. "Resda je bil Fabio drugi v Misanu, in tako nismo kaj posebej zmanjšali zaostanka, a si ne morem ničesar očitati. Bolje od prvega mesta ne gre, kajne?" se je za italijanske novinarje spraševal 24-letni dirkač Ducatija, ki se zaveda, da so do konca motociklistične sezone le še štiri preizkušnje.