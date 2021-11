Bagnaia: V naslednji sezoni me zanima le naslov prvaka

"Gre za stezo, ki mi je zelo pri srcu. Lani sem se tu vračal po dveh slabših dirkah v Aragonu in Valencia me je vrnila med žive." Letos se podaja na dirko po blesteči predstavi in zmagi na Portugalskem, torej bo prav on tisti, ki ga bodo želeli vsi prehiteti ... "Z dirkalnikom sva na ti. Odlično se počutim na njem in komaj čakam, da se podaljšani konec tedna v Valencii začne. Glede na mojo formo in tudi rezultate bo konec sezone zame in za Ducati prišel kar prehitro, zato moramo narediti vse, da na zadnji preizkušnji pridemo do novega vrhunskega rezultata," razmišlja za Corriere Dello Sport dirkač Ducatija, ki si poleg že osvojenega konstruktorskega naslova želi še ekipnega. "Dovolj velik motiv tudi za poslednji izziv sezone." Bagnaia pa kljub dejstvu, da sezona uradno še ni končana, že pogleduje proti naslednji. "Ker sem letos osvojil drugo mesto v prvenstvu in bil še dve dirki pred koncem sezone celo v igri za naslov, se cilj za naslednjo sezono ponuja kar sam. Ja, v prihajajoči sezoni me bo zadovoljil samo naslov svetovnega prvaka," je Bagnaia sklenil pogovor s časnikom Corriere Dello Sport.