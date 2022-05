Quartararo: To je eden najhitrejših krogov, kar jih je imel v MotoGP

Francesco Bagnaia je bila najhitrejši na sobotnih kvalifikacijah in bo tako začel na čelu startne vrste. Najhitrejši iz tretjega in četrtega prostega treninga je s skoraj pol sekunde prednosti (1:36,170) pred aktualnim svetovnim prvakom Fabiom Quartararojem le utrdil najhitrejši čas. Nad Italijanovo hitrostjo in novim rekordom steze je bil navdušen sam Francoz. Nedeljsko dogajanje VN Španije začenjamo s prenosom na Kanalu A in VOYO ob 9. 00 uri, z ogrevanjem najšibkejšega motociklističnega razreda.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:28 audio-control-play-line Iz 24UR: Izjava z Jackom Millerjem 02:07 audio-control-play-line Iz 24UR: Dirko bo iz najboljšega štartnega mesta začel italijan icon-chevron-left icon-chevron-right