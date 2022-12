Bagnaii je uspelo, kar Rossiju ni

Leto dni po upokojitvi ikone motociklističnega dirkanja Valentina Rossija so italijanski ljubitelji motociklizma dobili novega junaka. Francesco Bagnaia je v prvenstvu motoGP v sezoni 2022 postal prvi Italijan, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka po dirkaškem doktorju, ki je zadnjo, deveto lovoriko osvojil leta 2009. A 25-letniku iz Torina je uspelo, kar si je njegov mentor želel: motociklistično elito je pokoril z italijanskim motociklom.

Rossi je po prihodu mlajšega in nadebudnega dirkača Jorgeja Lorenza k Yamahi iskal nove izzive in se v sezonah 2011 in 2012 preselil k Ducatiju. Italijanski mediji in ljubitelji motociklizma so tedaj govorili o italijanski pravljici, ki pa se ni udejanila. Na motociklu iz Bologne se je le trikrat popeljal do zmagovalnega odra, a nikoli na najvišjo stopničko. Nato se je vrnil k Yamahi in še trikrat sezono končal kot podprvak, leta 2015 je bil tik pred jubilejno deseto lovoriko, a je po kontroverznem dvoboju z Marcom Marquezom v Sepangu po kazni starta z zadnjega mesta na poslednji preizkušnji sezone v Valencii ostal praznih rok.