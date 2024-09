Bagnaio in Martina v prvenstvu motoGP loči le še pet točk

Francesco Bagania je pred začetkom dirkaškega konca tedna v Avstriji napovedal, da bo Spielberg zapustil kot vodilni v prvenstvu motoGP. To je aktualnemu svetovnemu prvaku s sobotno in nedeljsko zmago tudi uspelo. In to pred očmi mentorja Valentina Rossija. Na letošnji 11. dirki za veliko nagrado je zmagal že sedmič. S tem je izenačil svoj osebni rekord. Pred Jorgejem Martinom ima sicer v napetem in izenačenem prvenstvu le pet točk prednosti. Največja tekmeca kljub srditemu boju ostajata v dobrih odnosih.