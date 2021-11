Bagnaio in Millerja bo v garažah Ducatija bodril tudi Casey Stoner

Dirkača tovarniškega moštva Ducati bosta v soboto in nedeljo imela posebno podporo na VN Algarveja v Portimau. V vlogi trenerja, kakor ga je označil Francesco Bagnaia, bo namreč nihče drug kot legendarni avstralski dirkač Casey Stoner, zadnji svetovni prvak z Ducatijem. Prenos celotnega dirkaškega vikenda iz Portimaa bo na VOYO, kvalifikacije in dirka pa tudi na Kanalu A.

Pisalo se je leto 2007, ko je Casey Stoner z ekipo Ducatija prvič v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu karavane MotoGP. Za Avstralca to ni bil zadnji naslov (s Hondo se je veselil drugega in obenem zadnjega leta 2011) za ekipo Ducati. In tudi zato ima obisk Stonerja v garažah italijanske ekipe dodatno težo.

Naslov v aktualni sezoni je oddan Fabioju Quartararoju, a sodeč po videnem v drugi polovici prvenstva 2021, bi lahko Francesco Bagnaia bil izjemno močan adut Ducatija v prihajajoči sezoni. Tudi zato mu bo marsikateri nasvet legendarnega Stonerja še kako prav prišel. "Prvič sem srečal Stonerja tukaj v četrtek. Danes je deloval nekako kot najin trener. Šel je tudi na stezo, da si naju je ogledal. Vedno je dobro slišati še kakšno mnenje. Cenim to. Ne gre za običajnega trenerja – on je Casey Stoner. Zagotovo je to bilo super. Mogoče nam bo v soboto še bolj pomagal," se je smejalo 24-letnemu Bagnaii, ki je zrasel pod okriljem Rossijeve motociklistične šole.

Francesco Bagnaia je vpisal drugi čas petkovih prostih treningov.

Zaradi Stonerja ali s Stonerjem – kakor koli že – pa sta Ducatijeva dirkača prvi dan dirkanja v Portimau pustila odličen vtis: zasedla sta drugo (Bagnaia) in tretjo pozicijo (Miller) z majhnim zaostankom za Quartararojem. "Imel sem dodatnega opazovalca na stezi, kar je bilo prijetno. In ne moreš si želeti boljšega, kot je on," je po prvem dnevu dirkanja na VN Algarveja poudaril Stonerjev rojak Jack Miller.