Pogovor v Balanci: Silvo Habat, edini Slovenec v kraljevskem razredu

Silvo Habat je namreč še vedno edini Slovenec, ki je nastopal v kraljevskem razredu. Nekoč, v času dvotaktnih dirkalnikov je bil to razred do 500 kubičnih centimetrov, ki ga je kasneje zamenjal danes znani razred MotoGP. "Ko sem zbral denar in kupil takrat trivaljno Hondo 500, se je zame odprl nov svet. Še sam nisem vedel, v kaj se podajam, hotel sem le stopničko višje. Nisem hotel biti vse življenje dirkaški osnovnošolec in dirkati na domačem prvenstvu. Hotel sem višje. Na svetovno prvenstvo med prave ase in šampione. Ko sem takrat na avto-moto zvezi povedal, da želim izpisnico iz razreda do 250 ccm in da bom vozil 500, so mislili, da se mi je zmešalo in da ne vem, kaj govorim," se spominja Habat, večkratni državni prvak, ki je takrat v Le Mansu v kraljevskem razredu dosegel svojo najboljšo uvrstitev, 14. mesto med svetovno elito.

Silva Habata smo v sklopu tokratne Balance obiskali na njegovem domu in z njim opravili zanimiv pogovor. Pogovarjali smo se o takratni dirkaških časih in jih primerjali z današnjimi. Primerjali smo motocikle nekoč in danes, pa tudi nekdanje in današnje dirkače. Izvedeli smo, da je pravkar v manjši nakladi izdal knjigo o svojih dirkaških podvigih in se skupaj z njim spraševali, zakaj med mladimi danes ne velja več tako močno navdušenje za dirke in motocikle, kot je veljalo nekdaj. Vas zanima, zakaj? Oglejte si Balanco!