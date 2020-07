Petnajsta Balanca: Analiza drame v Jerezu

Fabiu Quartararoju je do zmage nekoliko pomagal ali pa mu z dvema napakama v dirki delo vsaj precej olajšal Marc Marquez, a vrednosti Quartararojevega dosežka to niti malo ne zmanjšuje. Navsezadnje je Fabio s precej manj izkušnjami in z lepo prednostjo v cilju ugnal Mavericka Vinalesa,Andreo Doviziosa, Jacka Millerja in ostale hitre dirkače. V Balanci smo Quartararojevi zmagi zato namenili posebno debato. Jerez je v dirkaškem smislu zahteval velik davek. Celo tako velikega, da že dolgo ne pomnimo dirke, kjer bi po dirkaškem koncu tedna imeli kar tri poškodovane dirkače. Alex Rins se je polomil že pred dirkaško nedeljo in že v soboto je bilo jasno, da bo izpustil dirko. Žal se je v nedeljo zjutraj, na jutranjem ogrevanju, poškodoval še Cal Crutchlow. Tudi on na dirki ni nastopil. Potem jo je v nedeljo med dirko skupil še Marquez. Poškodbam in poškodovanim dirkačem smo v Balanci namenili posebno poglavje.

Seveda pa nismo mogli mimo podviga, ki je na dirki uspel Marquezu. Ob storjeni napaki pri veliki hitrosti se je rešil skoraj gotovega padca in pokazal bravuro, kakršnih smo vajeni le od svetovnega prvaka. A to še ni bilo vse. Marquezu je ob zdrsu uspelo ujeti motor, z motokrosističnim vložkom je odslalomiral skozi pesek, se vrnil na stezo in skoval peklenski načrt, da bo morda skušal vseeno še ujeti vodilnega. Marquez je vozil kot nor, bil v nadaljnjem razpletu dirke več kot sekundo na krog hitrejši od vseh ostalih dirkačev na stezi in konkurente pred seboj je prehiteval brez oklevanja. Predstava, ki jo je pripravil Katalonec, bo zagotovo šla v dirkaško zgodovino. Marc Marquez se je pet krogov pred koncem prebil do tretjega mesta in drugouvrščeni Maverick Vinales je bil tik pred njim. Napad za drugo mesto se ni zdel več vprašljiv, ko je neučakani Marquez žal storil napako in grdo padel. Njegova Honda ga je stresla iz sedla in v pesku je končal z zlomljeno roko. Včeraj je že bil operiran v Barceloni in, kot kaže, bo zagotovo izpustil vsaj naslednjo dirko v ponovljenem Jerezu, ki bo na sporedu ta konec tedna. Kaj to pomeni za letošnje kratko prvenstvo? Tudi o tem se pogovarjamo v tokratni Balanci. Oglejte si jo.