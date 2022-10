Balanca: analiza zadnje dirke v Avstraliji, ki je bila zanimiva kot že dolgo ne

Motociklistično prvenstvo se torej nezadržno bliža koncu. Letošnja dirka za VN Avstralije pa bo zagotovo še naprej navduševala ljubitelje hitrosti in adrenalina. Postregla je s toliko prehitevanji, kot da bi združila vse tri dirke, še tisti dve, ki sta zadnji leti odpadli. Čakamo torej novega svetovnega prvaka, prepričani smo, da bo to letos uspelo Italijanu Francescu Bagnaii. Ne le zaradi forme, ki jo kaže v letošnji sezoni, temveč tudi zaradi motocikla, kot se zdi, je trenutno brez konkurence. Poleg tega ima dirkač Ducatija na lestvici 14 točk prednosti pred aktualnim prvakom Francozom Fabiem Quartararojem. Na drugi strani, v najšibkejšem razredu, prvaka že imamo, to je postal Španec Izan Guevara, ki se prihodnjo sezono seli v srednji motociklistični razred, kjer tudi še čakamo na skupnega zmagovalca. Torej, zagotovo je pred nami še ogromno zanimivega dogajanja, analizo zadnje dirke iz Avstralije in napoved novih dveh pa si oglejte na zgornjem videu. Z novo epizodo pa vas bomo razveselili neposredno iz (upajmo) vroče Valencie.