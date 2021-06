V tokratni epizodi Balance smo ubrali drugačno pot. Pokazali in dokazali smo, da motoristi nismo le cestni divjaki in objestni norci, ki jih zanima samo hitrost, nagibanje ovinkov in zažiganje gum na motorističnih zborih, ampak da je svet na dveh kolesih vseeno lahko tudi precej več. Balanca bere smo poimenovali tokratno oddajo v kateri vam predstavljamo motociklistično literaturo. Vzemite knjigo v roke in preberite dobro zgodbo. Morda se lahko lotite zanimive biografije znanega dirkača. Morda vas bo prevzel zapis iz zgodovine katere izmed znamenitih dirk ali pa recimo kakšna dobra zgodba po resničnih dogodkih, ki lahko že meji na kriminalko. Poznate roman Stealing speed, izpod peresa priznanega motoGP novinarja in nekdanjega dirkača Mata Oxleya ? Zagotavljamo vam, da gre za knjigo vredno branja. Navsezadnje prihaja čas poletnih dopustov in z dobro knjigo na plaži se imate lahko precej bolje kot z predvčerajšnjim časopisom in hladnim pivom v roki.

Mi smo v tokratni Balanci z naših polic potegnili nekaj motociklističnih knjig, ki so nam najbolj pri srcu. Razdelili smo jih po segmentih glede na njihovo vsebino. Od dirk na Otoku Man pa do Daytone, od Barrya Sheena doValentina Rossija, pa od priročnikov za servisiranje motociklov in vse do tistih, v katerih imate zbirko najlepših motociklističnih izletov po Sloveniji. V domačem jeziku jasno. Tudi v slovenščini je motociklističnih knjig kar nekaj. Tu so prevodi življenjskih zgodb najboljših dirkačev sveta, nasveti za vožnjo motocikla in popotovanje z njim in pa jasno tudi kaj zgodovinskega. Poznate knjižico z naslovom "Leteči kranjec", ki jo je o svojih šampionskih letih spisal Ludvik Starič, nekoč izjemno uspešen slovenski dirkač? Če jo ne potem vam nujno svetujemo izposojo v kakšni knjižnici ali pa da čtivo izbrskate v kakšnem antikvariatu. Pri Balanci namreč ravno to knjigo predlagamo za na nov seznam "Bralne značke" in kot obvezno čtivo za tudi za vse osnovnošolce. No šalo na stran, ampak zaradi fantastične zgodbe Ludvika Stariča, ki je bil skoraj Marc Marquezsvojega časa in navsezadnje tudi zaradi prekrasne staroslovenščine in pozabljenih izrazov, ki jih boste našli v besedilu je ta knjiga morda kar slovenska motociklistična biblija.

No, pa ne samo to. Staričev Leteči Kranjec,Keith Codeovdirkaški priročnik Twist of the wrist ali pa življenjska zgodba prismuknjenega britanskega dirkača in pustolovca Guya Martina so recimo knjige za katere verjamemo, da bi jih moral prebrati vsak potencialni motorist preden sploh prvič sede na motor. Vsaj enkrat letno. Recimo pred začetkom nove sezone. Lotite se branja ... še prej pa poglejte novo epizodo Balance.