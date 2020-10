Balanca: Bo Marquezov povratek zanj takoj pomenil zmage in stopničke?

Dobili smo prve namige o tem, kako bi lahko izgledalo prvenstvo v sezoni 2021 in kaj se dogaja z motoGP-jem v času Korone. Bomo naslednje leto gledali prvenstvo podobno letošnjemu? Kaj je s koledarjem in kaj je z dirkači? Andrea Dovizioso ima številne ponudbe za službo v naslednji sezoni, v razred motoGP pa prihaja tudi nekaj novincev. Jorge Martinin Enea Bastianini, zdajšnja dirkača razreda moto2 sta že potrjena, vse resnejši kandidat za sedež na enem izmed Ducatijev pa se zdi tudi Luca Marini. Bo Italijanu uspel prestop v razred višje in koliko mu pri tem lahko pomaga njegov polbrat Valentino Rossi?

To smo se spraševali v tokratni Balanci, kjer se pogovarjamo tudi o tem, kaj se dogaja z nekdaj nepremagljivim Rossijem, ki je s padcem že v prvem krogu zaključil dirko v Le Mansu. Je devetkratni svetovni prvak izgubil svojo hitrost in ostrino ali pa se ga v letošnji sezoni drži le neverjetna smola?

In jasno, nismo mogli mimo odprtega boja za naslov prvaka. Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso, Joan Mir in Maverick Vinalesimajo največ možnosti in boj za najboljšega v sezoni 2020 je povsem odprt. Špekulirali smo o tem, kdo ima največ možnosti in kdo je pokazal največ na zadnji dirki sezone, ki je bila na sporedu minulo nedeljo. Izpostavili smo tiste, ki so navdušili in tu jasno nismo mogli mimo Danila Petruccija, ki je dirko dobil in pa Alexa Marqueza, ki je z 18. štartnega mesta prišel do druge stopničke. No, pa jasno nismo pozabili tudi na vse, ki so razočarali. Prav Quartararo, Vinales in Mir si za mokro VN Francije zaslužijo negativno oceno. Vse to in še več v sveži epizodi Balance, ki je še vedno 'zakon'.