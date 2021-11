Balanca: Debata o prvaku

O tem teče debata v tokratni izdaji spletne oddaje Balanca, kjer smo nedavno minulo dirko podrobneje analizirali v sklopu našega aktualnega dogajanja. Pogovarjali smo se tudi o Marcu Marquezu. Kaj se dogaja z nekdanjim svetovnim prvakom, ki je znova poškodovan? Marquez je izpustil dirko na Portugalskem, ker se je pred začetkom dirkaškega vikenda poškodoval med treningom s terenskim motociklom. Pri Hondi pravijo, da ne gre za nič hujšega in da je Marquez tokrat utrpel le blažji pretres možganov, a v Balanci nismo povsem prepričani, če jim lahko verjamemo. Večkrat so v podobnih situacijah iz Hondinega tabora prihajale novice, ki so jih precej omilili. Tudi zadnje govorice pravijo, da naj bi Marquez znova imel dvojni vid in da so njegove poškodbe močnejše in resnejše, kot so trenutne informacije za javnost iz njegovega dirkaškega tabora. Vas zanima več?

Oglejte si Balanco, v kateri smo po dirki v Misanu, kjer smo dobili novega svetovnega prvaka, jasno obdelali tudi tega. Fabio Quartararo je naša glavna tema tokrat in pogledali smo v preteklost. Kdo sploh je mladi Francoz, ki je osvojil naslov najboljšega na svetu in zakaj pravzaprav v dveh šibkejših razredih ni pokazal toliko, kot je v elitnem razredu? Kako hiter je bil Quartararo kot mladenič in kdaj je prvič opozoril nase? Pa ne samo to. V Balanci se še sprašujemo, kakšna je njegova prihodnost? Ali bo Francoz le enoletna zvezda in ali je to njegov edini naslov, tako kot je to le enkrat uspelo številnim dirkačem, ali pa se bo z več naslovi zapisal med imena, kot so Rossi, Marquez, Lorenzo in ostali? Koliko možnosti ima Quartararo v naslednji sezoni, da zadrži naslov najboljšega na svetu in kdo bo njegov največji konkurent?

Vprašanja in odgovore najdete v novi epizodi spletne pogovorne oddaje Balanca.