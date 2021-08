Balanca – Sejem bil je živ

Prejšnji teden je slovo po dolgoletni karieri najavil devetkratni svetovni prvak in dirkaški doktor Valentino Rossi. Slovo je bilo v zadnjih letih sicer pričakovano, a je novica vseeno udarila kot bomba med ljubitelji motociklističnih dirk. O Valentinu Rossiju bomo seveda v Balanci še govorili do konca letošnje sezone in tudi kakšno posebno oddajo mu bo ob koncu leta treba nameniti, a vseeno v tokratni izdaji nismo mogli mimo kratkega komentarja ob njegovem slovesu. Pa ne samo to. V Balanci se tokrat pogovarjamo o Mavericku Vinalesu in škandalu, ki si ga je privoščil, ko se je izkazalo, da je namensko hotel uničiti motor svoje Yamahe na dirki za VN Štajerske. Pri Yamahi so se mu zato takoj zahvalili za sodelovanje. Je to njegov konec? Razhod Yamahe in Vinalesa je bil glavna tema zadnjega dirkaškega vikenda in jasno, tudi v Balanci nismo mogli mimo te teme. Obdelali smo povratek Danija Pedrose med wild-card dirkače. Španec se je odrezal odlično.