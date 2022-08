Balanca: Dvojni program, dvojna zabava!

V Balanci smo razčlenili zadnjo dirko sezone in izpostavili tiste, ki so navdušili, in tiste, ki so razočarali. Seveda nismo mogli mimo napovedi novega dirkaškega vikenda in očitno skorajšnjega prihoda Marca Marqueza nazaj na dirkaški asfalt. Španski dirkaški as bo testiral motocikel in svojo kondicijo v ponedeljek po končani dirki v Misanu; če bodo rezultati spodbudni, bi Marqueza lahko spremljali že na dirki v Aragoniji čez dobrih 14 dni.

Naši glavni temi nista bila ne minula dirka v Avstriji ne prihajajoči vikend v Italiji

V oddaji tokrat nismo mogli mimo tega, da smo dodobra obglodali novico, da bosta v razredu motoGP naslednje leto na sporedu po dve dirki v vsakem dirkaškem vikendu. Ena krajša v soboto in ena dolga "klasična" v nedeljo. To bi tako lahko pomenilo kar 44 ali celo 46 dirk v enem letu. Novica je v dirkaškem paddocku odjeknila kot bomba. Eni so jo pozdravili z navdušenjem, drugi pa so bili mnenja, da je to norost. Enako je bilo pri dirkačih. Polovica jih je zelo za, druga polovica je na videz povsem proti. Vas zanima, kdo je na kateri strani? Oglejte si tokratno epizodo Balance, v kateri podajamo tudi naše mnenje in primerjamo motoGP in prihajajoči dvojni dirkaški program z ostalimi dirkaškimi športi ter kategorijami. Zakaj smo mnenja, da je odločitev dobra, preverite čimprej.