Sedma Balanca: Rossijeva čelada ima novega lastnika

Preverili smo, kako so pri španski Dorni spremenili pravila za veljavnost prvenstva v kriznih razmerah in se o začetku sezone razreda superbike ekskluzivno pogovarjali z Yamahinim tovarniškim dirkačem. Britanec Alex Lowes je podal tudi svoje mnenje o Špancu Marcu Marquezuin komentiral nedavni predlog rojaka Jonathana Ree, da bi se dirkači razreda superbike z Marquezom pomerili na njegovi domači stezi v Barceloni.

V tokratni Balanci načenjamo tudi verigo pogovorov, kjer analiziramo posamezna moštva in proizvajalce motociklov v razredu motoGP. Začeli smo z Ducatijem, kjer se naša komentatorja Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic sprašujeta, zakaj je Ducati ob močnih pokroviteljih in številnih zmagah do sedaj uspel osvojiti le en naslov prvaka v razredu motoGP?