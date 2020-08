Balanca: O (ne)vrnitvi Marca Marqueza in nepričakovani zmagi Oliveire

Pa to še ni vse ... v Balanci jasno obravnavamo zadnjo dirko sezone v Spielbergu. Pogovarjamo se o tem, kaj se je zgodilo za Maverickom Vinalesom, da je moral pri 218 km/h skočiti z motocikla. Zakaj je prišlo do okvare zavor in zakaj so podobne težave imeli vsi Yamahini dirkači. Bi to na kakršenkoli način lahko bilo povezano s težavami, ki jih je na pogonskih agregatih Yamaha imela ob začetku sezone v razgretem Jerezu?

Tokrat v Balanci obravnavamo tudi KTM, ki je bil z dvema motocikloma in dvema dirkačema na stopničkah. V poltovarniškem moštvu Tech 3 so slavili svojo prvo zmago v elitnem razredu, pa čeprav na svetovnih stezah dirkajo že dvajset let. Pogovarjamo se tudi o Suzukijevih dirkačih in pa jasno o vseh tistih, ki so na dirki razočarali in od katerih smo pričakovali več. Sporna so morda tudi nekatera pravila za kaznovanje dirkačev, ali pa so čudne in na nek način morda celo pristranske odločitve tistih, ki ta pravila sprejemajo. Vas zanima več? Oglejte si našo spletno oddajo!