Dirkaške sezone v razredu MotoGP je konec in tako dirkači kot tudi moštva so z mislimi že pri dirkaški sezoni z letnico 2023. Novo dirkaško leto, ki prihaja, prinaša dve novi dirki, ki bosta osvežili dirkaški koledar. Prihaja dirka v Kazahstanu in napovedana je tudi dirka v Indiji na dirkališču blizu New Delhija. To pa nista edini dve spremembi.

Nekaj je bilo tudi terminskih zamenjav, saj so termini dirk premešani kot že dolgo ne. Naslednje leto se sezona namreč izjemoma ne začenja pod lučmi v Katarju, ampak bo ta dirka na sporedu šele v jesenskem, torej zaključnem delu sezone. Katarci namreč prenavljajo svoje dirkališče in se pripravljajo na dirko Formule 1, zato steza do marca še ne bo nared. Izjemoma bo zato prvo dirko sezone gostila Portugalska, in sicer dokaj pozno, šele ob koncu marca. Dirkališče v Portimau, ki je pred dvema sezonama vskočilo kot rezervno dirkališče ob okrnjenem dirkaškem koledarju zaradi epidemije covida-19, pa očitno ostaja del stalnega koledarja tudi v prihodnjih letih. Prva dirka sezone bo torej na jugu Portugalske, še pred tem pa bodo dirkači in moštva tam seveda sodelovali na zadnjih testiranjih pred začetkom sezone.

icon-expand Balanca: Pripravite kovčke! Gremo na dirko FOTO: 24UR

Marca začeta sezona se bo zaključila z dirko v Valencii v mesecu novembru, kot je to zadnja leta že v navadi. Dogajanje na dirkališčih bo v sezoni 2023 zagotovo še bolj pestro, kot smo bili tega vajeni zadnja leta, saj prihaja nov koncept dirk, kjer bomo v enem vikendu spremljali kar dve dirki razreda MotoGP. V soboto bo na sporedu krajša, v nedeljo pa daljša dirka. Sobotna dirka bo dolga le polovico nedeljske in tudi točke se bodo dirkačem sicer res delile polovično, a dogajanja na dirkaškem asfaltu si obetamo še več, saj bo dirka krajša in zato ne bo moč taktizirati, ampak bodo dirkači morali voziti na vso moč. V tokratni Balanci smo se pogovarjali o novi sezoni. Na hitro smo preleteli koledar in pokomentirali vse dirke. Kaj lahko pričakujemo od posameznega prizorišča in katera dirka je ohranila svoj stari termin ter katero prizorišče bo naslednje leto na sporedu v drugem časovnem obdobju. Pa ne samo to. Dirke smo analizirali tudi skozi oči gledalcev. Se nagibate k temu, da bi si drugo leto katero izmed dirk ogledali v živo? No, mi smo se tega lotili tako, da smo vsako prizorišče pokomentirali in skozi svoje oči ocenili, katere dirke so nam ljube bolj in katere manj.

icon-expand V Valencii sta se pogovarjala Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic FOTO: 24UR