Balanca: Quartararo z uvodnima zmagama v veliki prednosti pred konkurenco

V Balanci ugotavljamo, da je dvojni dirkaški vikend zahteval velik davek, kajti videli smo veliko padcev in odstopov. Priča pa smo bili tudi neobičajnemu številu poškodb. In presenetili nas je še nekaj. Videli smo namreč veliko število okvar dirkalnih motociklov, česar pa v razredu MotoGP nismo ravno vajeni. Pri Yamahi so uničili kar tri pogonske agregate v dveh dirkaških vikendih in tudi pri Ducatiju niso bili imuni na okvare. Je k temu botrovala velika vročina kateri smo bili priča na jugu Andaluzije? Vsekakor je to lahko znak za alarm ob nadaljevanju sezone. Kaj to pomeni za omenjena dva motociklistična proizvajalca?

Ukvarjali smo se tudi z vprašanjem letošnjega prvenstva. Kje so in kdo so favoriti? Je Fabio Quartararo z dvema zmagama in ob poškodovanem Marcu Marquezuz eno nogo že na poti proti naslovu svetovnega prvaka, ali pa je o tem vseeno preuranjeno razpravljati? Kakšne možnosti v letošnji sezoni še zares ima Marquez ob dveh ničlah in 50 točkah zaostanka? Pojasnili smo tudi, zakaj sta Andrea Dovizioso in Maverick Vinales manjši razočaranji letošnjega začetka sezone in zakaj jeValentino Rossi v enem samem tednu prepotoval od velikega poraženca do dirkača, ki je na noge in v ekstazo spravil svoje že skoraj obupane navijače.

In seveda se nismo ozirali samo v minuli vikend. Pogledali smo naprej v prvenstvo in projecirali naslednjo dirko v Brnu. Kaj bi lahko bilo, kaj bo in če bo, tam na češkem kjer je steza vseeno drugačna in kjer pričakujemo vročo dirko, a vseeno ne tako peklensko razgreto, kot je bila ta v Jerezu.

Vse to in še več v naši Balanci, kjer smo našli tudi novega nagrajenca. Obdarja ga podjetje Dream Machine motorcyles, kjer smo gostovali minulih nekaj tednov. Nagrada je lično obarvana motoristična čelada za tistega, ki je sodeloval z odgovori na naših spletnih profilih. Ste bili med njimi? Potem brž preverite, če ni Dream machine čelada morda že vaša.