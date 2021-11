Balanca: Rezime ob koncu

Tokrat pa, kot rečeno, predvsem o dogajanju v letošnjem letu, kjer smo se skušali dotakniti vseh dirkačev in moštev, ali pa vsaj tistih, ki so igrali najbolj vidno vlogo. Kdo nas je navdušil in kdo nas je razočaral? Od koga smo pričakovali več in kdo je pokazal dobro predstavo ter bi naslednje leto lahko igral katero izmed glavnih vlog v prvenstvu. Zakaj je bil Fabio Quartararo močnejši v prvi polovici letošnje sezone in kako to, da je Francesco 'Pecco' Bagnaia pravzaprav imel škarje in platno v rokah predvsem v drugem delu letošnjega dirkaškega leta? Se je Italijan zbudil nekoliko prepozno? Bo naslednje leto ravno Ducatijev dirkač prvi favorit za naslov prvaka in kako močni bodo ob tem Ducatijevi motocikli, ki so letos storili občuten korak naprej? Ducatijevih dirkalnikov bo naslednje leto kar osem in kaj lahko to pomeni za ostale dirkače in moštva, ki ne sedijo na motociklih iz Bologne? Tudi o tem v Balanci. Ampak to še ni vse ...