Balanca pred zadnjo dirko: Mir, Morbidelli in Miller junaki, kdo pa so 'bedaki'?

Joana Mira in njegov naslov bomo v celoti in v "miru" obdelali v eni od naslednjih oddaj, ko bomo novemu prvaku in njegovemu dosežku posvetili celotno oddajo. Tokrat smo analizirali dogajanje na dirki in se ukvarjali predvsem s tem, kako je mogoče, da sta dirko spet zaznamovala dva poltovarniška dirkača, medtem ko so se tovarniški vozniki izgubili v ozadju. Odlična Franco Morbidelliin Jack Millersta odpeljala fantastično dirko in nam v zadnjem krogu ponudila spektakel z dvobojem do zadnjih metrov dirke. Prehitevala sta se čisto in športno ter si na koncu prijateljsko čestitala. A zdi se, da njunega uspeha niso bili tako veseli tovarniški dirkači v obeh moštvih, tako pri Yamahi kot tudi pri Ducatiju. Rezultat Morbidellija in Millerja namreč v čudno luč postavlja letošnje dirkanje Mavericka Vinalesa, Valentina Rossija, Andree Doviziosain Danila Petruccija. No, pa nenazadnje tudi Francesca Bagnaiein Fabioja Quartararoja.

Dovizioso in Petrucci sta se ves dirkaški konec tedna znova pritoževala, da je letošnji ducati nevozen motocikel in da z njim ni možno biti hiter, potem pa se je Miller na enakem motociklu boril za zmago vse do konca dirke. Čudno? Niti ne, saj je bilo enako pri Yamahi. Quartararo in Vinales trdita, da je Yamaha zgrešila v razvoju motocikla z letnico 2020 in da je Morbidellijev lanski motor boljši, hitrejši in lepše vodljiv. No, Morbidelli pa se na vse skupaj očitno požvižga in pravi, da bi si drugo leto vseeno želel novejšega motocikla in da bi Yamaha pri razvoju za osnovo vseeno morala vzeti letošnji motor z možnostjo nadgradnje. Še najbolj iskren in realen se je po dirki zdel Rossi, ki je dejal, da je Morbidellijev motor z letnico 2019 le minimalno drugačen od letošnjega dirkalnika.

'Razlika ni v motorju, ampak v dirkaču'

"Morbidelli je dokazal, da je z yamaho tudi v Valencii mogoče biti hiter. Razlika ni v motorju, ampak v dirkaču,"je dejal devetkratni prvak, ki se je tokrat iskreno veselil 12. mesta, kar ravno tako priča o njegovi skromni formi letos.

V Balanci se pogovarjamo tudi o tem. Pa seveda o vseh novostih, kot je pogodba Cala Crutchlowaz Yamaho za sezono 2021, v sklopu katere bo Britanec opravljal vlogo testnega voznika. Jih je res zavrnil Dovizioso? Se Italijan res odpravlja v dirkaški pokoj, ali pa morda čaka na sedež pri Hondi, če Marc Marquezdrugo leto še ne bo nared za povratek? Tudi o tem se pogovarjamo v tokratni Balanci, v kateri izveste še kaj in kako s svojim drugim voznikom razmišlja Aprilia, kdo bi lahko zamenjal Ikerja Lecuonona zadnji dirki sezone v Portimau in kaj pravzaprav lahko pričakujemo tam, sedaj ko je boj za naslov prvaka zaključen. Oglejte si Balanco, ki da odgovore na vsa vprašanje, še več pa jih seveda postavlja.