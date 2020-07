Balanca št. 12: Dovizioso je poškodovan. Kaj pa zdaj?

Andrea Dovizoso in njegova poškodba na dirki v motokrosu sta bila seveda prva tema tokratne Balance. Ducatijev dirkač, ki si je poškodoval ključnico, je bil takoj operiran in že začenja rehabilitacijske treninge in okrevanje. V Balanci se sprašujemo, ali bo nared za skorajšnji začetek sezone, in jasno špekuliramo, zakaj Andrea Dovizioso še ni podaljšal pogodbe z Ducatijem za sezono 2021? Govori se, da pri moštvu iz Bologne v svoje vrste ponovno snubijo Jorgeja Lorenza . Če se bo ta zares vrnil, bo to verjetno najkrajši dirkaški pokoj vseh časov.

Tokratna glavna tema se nanaša na znamko Honda. Obravnavali smo najmočnejše moštvo v razredu motoGP in najuspešnejšo znamko moderne dobe v kraljevskem razredu. Zakaj je dirkati za moštvo Honde v razredu motoGP enako, kot je na dirkah formule 1 nastopati za ekipo Ferrarija? Kdo so bili Hondini najuspešnejši dirkači in zakaj velja ta ekipa za najneizprosnejšo izmed vseh v kraljevskem razredu?

Seveda nismo mogli mimo teme, ki je aktualna zadnjih nekaj dirkaških sezon. Je Honda res tako težak motocikel za vožnjo, da ga lahko obvlada samo Marc Marquez? Več o tem in tudi o dejstvu, da so se v tovarniškem moštvu Honde očitno odrekli Marcovemu bratu Alexu, še preden je ta dobil priložnost odpeljati eno samo dirko v elitnem razredu. Vse to in še več v tokratni izdaji Balance, ki jo ustvarjamo za vse vas, ki ste pravi ljubitelji tega športa in ki tudi v času brez dirk ne morete ... jasno ... brez dirk!