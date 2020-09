Balanca št. 25: Tri v vrsto!

V svetu motoGP še vedno odmevajo nova razmerja moči po nedeljski dirki v Barceloni, tako zaradi padca Italijanov Andree Doviziosa in Valentina Rossija kot dvojnih stopničk Suzukija ter vnovičnega prevzema vodstva v prvenstvu Francoza Fabia Quartararoja, ki se edini letos lahko pohvali s kar tremi zmagami. Tudi to bo stvar debate naših komentatorjev dirk motoGP, Gabra Keržišnika in Boštjana Skubica v novi izdaji spletne pogovorne oddaje Balanca. Že 25. po vrsti.

Tudi tokratna spletna pogovorna oddaja Balanca vsem ljubiteljem motociklizma prinaša številne novice iz sveta dirk razreda motoGP. Med njimi je zagotovo največja novica ta, da je 9-kratni svetovni prvak Valentino Rossikončno le podpisal novo pogodbo za sezono 2021. Kot je bilo pričakovati že vse od letošnjega marca, bo Rossi naslednje leto dirkal za moštvo Petronas Yamaha, pogodba pa je podpisana zgolj za eno samo sezono z možnostjo podaljšanja. Ali morda Rossi špekulira z dejstvom, da se v sezoni 2021 številnim dirkačem vseeno iztečejo pogodbe in da bi se kje lahko sprostil tudi kakšen tovarniški sedež? Italijan je namreč povedal, da tudi po koncu naslednje sezone še ne razmišlja o upokojitvi in da bi lahko dirkal tudi v letu 2022 in morda še dlje, če bodo njegovi rezultati solidni in če mu bo uspelo kje dobiti konkurenčen motocikel. Rossi bi lahko vozil tudi za svoje moštvo skupaj s polbratom Luco Marinijem, če se le ta res preseli v elitni razred. V moštvu VR46, ki uspešno nastopa v razredih moto3 in moto2, bi se namreč radi v roku dveh let preselili tudi med elito.

icon-expand Fotografija s snemanja Balance številka 25. FOTO: Gaber Keržišnik

Ampak v Balanci nismo ostali le pri novicah preteklega tedna. Analizirali smo tudi zadnjo dirko razreda motoGP v Barceloni. Kdo je presenetil, kdo navdušil in kdo je razočaral? Pohvalili smo Fabia Quartararoja in njegovo tretjo letošnjo zmago ter prikimali solidni predstavi Franca Morbidellija, ki je za konec dirke pač ostal brez gum. Pogovarjali smo se tudi o dobri predstavi Rossija, ki pa jo je na koncu nekoliko žal pokvaril s padcem. Spraševali smo se, kdo ima letos največ možnosti za naslov svetovnega prvaka in če je le tega v letošnji sezoni morda možno osvojiti celo brez zmage? S tem smo ciljali na Joana Mira, ki se zdi v drugi polovici sezone celo najmočnejši dirkač, njegova forma pa se še stopnjuje. Je Suzuki letos res naredil najboljši motor izmed vseh? Ob tem nas je zanimalo, kaj se dogaja zAndreo Doviziosom, ki bi se ob odsotnosti Marca Marqueza moral z lahkoto sprehoditi do naslova prvaka, pa se zanj zdi, da ima letos celo več težav kot v sezonah pred tem. Je res kriva nova Michelinova guma, ki zahteva povsem drugačen slog vožnje? No, ravno to se verjetno še vedno sprašuje tudi Maverick Vinales, ki je bil pred začetkom dirke eden izmed kandidatov za zmago, pa je s slabim startom in katastrofalno dirko zopet pokvaril vtis, ki ga je pustil po zmagi v Misanu.

icon-expand Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic FOTO: Gaber Keržišnik