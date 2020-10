Balanca št. 26: Mama je strela, fotr je grom, če hočeš bit´ moja, priključ´ se na 'štrom'

Le še nekaj dni nas loči do novega dirkaškega vikenda v Le Mansu. Francija je nepredvidljiva in na dirki, ki je običajno na sporedu v majskem terminu, smo običajno vajeni spremenljivega in predvsem nepredvidljivega vremena. Če nas v Le Mansu v sredini maja lahko greje lepo pomladansko sonce, pa se zdi, da je bilo še več dirkaških vikendov, ko sta udeležence dirkaške karavane tam bičala veter in dež. No, prav zato je dirka v Le Mansu v oktobrskem terminu še toliko večja neznanka. Nikomur namreč ni jasno, ali bo jesen naklonjena dirkačem ali jih v nedeljo čaka preizkušnja v mokrih, morda celo zimskih razmerah?

Če nihče z gotovostjo ne ve, kakšno bo vreme, pa je nekaj nedvomno jasno. V nedeljo bomo dobili prvega svetovnega prvaka letošnje dirkaške sezone. Za dirkače v razredu MotoE je v Franciji na sporedu zadnji letošnji dirkaški vikend in udarili se bodo za letošnji naslov. Prav v ta namen smo tokratno Balanco posvetili dirkam, dirkačem in motociklom v razredu MotoE. Nismo samo analizirali letošnjega prvenstva, ampak smo se sprehodili skozi napredek in skozi tehniko motociklov na električni pogon, vse od ustanovitve tega razreda do danes. Ugotovili smo, da se stvar ni dosti spremenila. Pravzaprav smo bili razočarani, da je napredek manjši, kot smo sprva mislili, da bo. Dirke razreda MotoE so sicer napete in zanimive, tega jim pač ne gre očitati, ampak dejstvo je, da so še vedno prekratke. Motocikli so pretežki, prepočasni in imajo premalo dosega. Je težava zgolj v baterijah ali ob dirkah z enakimi motocikli enotni opremljevalec enostavno nima dovolj zagona in interesa za pospešen razvoj tehnike? Kakorkoli smo na zadevo pogledali celostno. V čem je sploh smisel dirk z električnimi motocikli in kaj je bilo glavno vodilo španske Dorne, da so se sploh lotiti organizacije tovrstnega tekmovanja? Je res v tem prihodnost motociklističnega dirkanja? Kdaj bi električni motocikli lahko v celoti zamenjali tiste z bencinsko gnanimi pogonskimi agregati? Je električna energija zares tako čista in ali so električni dirkalni motocikli zares vozila, ki ne proizvajajo nobenih za človeka in naravo škodljivih emisij?