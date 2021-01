Balanca št. 39: vrnitev puščavskega lisjaka

Gaber Keržišnik, Boštjan Skubic in Miran Stanovnik

Mi smo v tokratni Balanci seveda govorili o reliju Dakar, pred naš mikrofon pa smo povabili Mirana Stanovnika, ki je na tej dirki nastopal skoraj dve desetletji. V tem času si je prislužil vzdevek "Puščavski lisjak", med Slovenci pa je dosegel za moto športnika zavidljivo stopnjo medijske prepoznavnosti. Z Miranom smo govorili o letošnjem Dakarju, za katerega pravi, da ni več takšen, kot je bil nekoč, in da je ta preizkušnja izgubila nekaj svoje ostrine. Miran je mnenja, da je bil reli Dakar z 21 dnevi preizkušenj nekdaj dirka za prave fante, letos pa z 12 dnevi dirkanja predstavlja preizkušnjo, na kateri je precej lažje priti do cilja. "Ne želim pa zmanjševati njegove vrednosti. Reli Dakar je še vedno težka dirka in letošnja izvedba bo prekrasna. Z veseljem bi nastopil tudi letos," je dejal za naše gledalce.

Miran Stanovnik je še razkril, kaj počne zadnja leta, ko motocikel ni več njegova prva domena. Motorji, kot pravi, ostajajo njegova strast, pa čeprav se nanj usede le redko. Zadnje čase raje hodi v hribe, poganja kolo in s svojo jadrnico jadra ob slovenski obali, istočasno pa je svoj nov hobi našel v podvodnem ribolovu. Pogovor z dirkačem, ki je nekoč asistiral slavnemu špancu Marcu Comi,si lahko ogledate v tokratni Balanci, ob tem pa boste izvedeli tudi, kako težko je na domačem prostoru najti ustrezne pokrovitelje, zadovoljiti njihove interese in jih obdržati na dolgi rok?