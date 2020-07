Balanca številka 13: Dirkaška sreča je opoteča

Pred začetkom sezone v marcu je bil namreč ob poškodovani rami precej hendikepiran Marc Marquez , poleg tega so dirkači sezono začenjali na dirkališču v Katarju, ki Marquezu ne ustreza. Tam je namreč v zadnjih letih dvakrat zmagal njegov največji konkurent Andrea Dovizioso . Pa se je tako zgodila zgodba s koronavirusom in se je letošnji začetek sezone zamaknil v julij in na dirkališče v Jerez, kjer je zadnja leta zmagoval Marquez, Ducatijevi dirkači pa se pregovorno na tej stezi ne znajdejo najbolje. Za nameček si je na dirki motokrosa pred dobrim tednom dni ramo poškodoval Dovizioso, ki sezone tako očitno ne bo začel 100-odstotno pripravljen. Situacija je zdaj v primerjavi z marčevsko v Katarju ravno obratna, trenutno v škodo Doviziosu in Ducatiju in v korist Marquezu s Hondo.

Tudi o tem smo razpravljali v sveži epizodi oddaje Balanca, kjer smo se tokrat preselili na novo lokacijo med ročno izdelane "custom" motocikle, ki jih dolga leta ustvarja Tomaž Capuder v svojem podjetju Dream machine motorcycles. Med večkrat nagrajenimi izdelki smo razpravljali o motociklističnih dirkah in o tem, ali se Jorge Lorenzozares vrača k Ducatiju v sezoni 2021 in ali bi pri Aprilii res lahko naslednje leto dirkala Joan Zarco in Cal Crutchlow, dirkača, za katera trenutni delodajalci v naslednjem letu nimajo več prostora v moštvu. A tudi to še ni vse. V Balanci razpravljamo o skorajšnjem začetku sezone v Jerezu in o težavah, ki bodo v razgreti Andaluziji pričakale dirkače in moštva.