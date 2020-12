Preteklost, sedanjost in prihodnost Joana Mira

Res je, da smo v letošnji sezoni imeli kar nekaj dirkačev, ki so nanizali več zmag ali boljših rezultatov, a ob tem imeli tudi več odstopov ali smole. Kakor koli, prvaka imamo in mi smo ga v tokratni Balanci temeljito analizirali. Kdo sploh je Joan Mir in od kod prihaja? Kakšna je njegova dirkaška zgodovina in kako se je odrezal v nižjih razredih motošporta? Kdo stoji za njegovo kariero in kdo še je zaslužen za njegov uspeh? Zakaj mu je uspelo prav letos, ob odsotnosti Marca Marqueza?

Pa se nismo ustavili samo pri dirkaču, temveč tudi pri moštvu. Mir je svoj naslov osvojil z motociklom znamke Suzuki, ta motociklistični proizvajalec iz Hamamatsuja pa je zadnjič v prvenstvu slavil leta 2000, ko je naslov osvojil Američan Kenny Roberts mlajši, takrat še v 500-kubičnem razredu z dvotaktno gnanim suzukijem RGV 500. Zadnji prvak pred njim pa je bil Robertsov rojakKevin Schwantz v sezoni 1993.

Zakaj uspe Suzukiju naslov osvojiti le za eno leto in to z dolgimi vmesnimi premori? Tudi o tem v tokratni Balanci, v kateri se sprašujemo, kako bosta Mir in Suzuki funkcionirala v prihodnje. Bo motivacija zopet padla? Bomo na nov naslov Suzukija zopet čakali 5, 10 ali 20 let? In jasno, kako bo le 23-letni Mir prenesel pritisk in pričakovanja naslednje sezone, ko bo dirkaško leto začel s številko 1 oziroma številko 36?

No, tudi o tem – v Balanci!