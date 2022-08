Balanca: Tekmovanje Red Bull Rookies Cup

Pokalna tekmovanja so odskočna deska vsakega dirkaškega športa. Cenovna dostopnost motociklističnega dirkanja, ki velja za enega izmed najdražjih športov je pogoj, da se v njem lahko dokažejo mladi dirkaški talenti. Eden najbolj odmevnih je zagotovo Red Bull Rookies Cup, kjer so vsem dirkačem na voljo enaki motocikli, enake gume, enaka oprema in enaki pogoji.

Pokal Red Bull Rookies Cup, kjer dirkači že vsa leta vozijo štiritaktne KTM-ove 250 kubične dirkalnike je bil v zadnjih letih odskočna deska za številne dirkače, ki jih danes lahko vidimo zmagovati tudi na dirkah razreda MotoGP. To le potrjuje, da je pokalno tekmovanje za najmlajše talente pač pravilno začrtana dirkaška pot. V Rookies pokal lahko najstnik pride zgolj z posebnim povabilom organizatorja, če se z dobro predstavo izkaže na izbornem tekmovanju in ga organizator k nastopanju povabi. Zato so seveda potrebne predhodne izkušnje z domačih dirkaških steza. Kakšne? No, to razkrivamo v tokratni epizodi naše spletne motociklistične oddaje Balanca, kjer se pogovarjamo prav o tem.

icon-expand Motor pokala Red Bull Rookies Cup FOTO: Red Bull Rookies Cup

Predstavili smo pokal Red Bull Rookies Cup. Kako izgleda, koliko stane, kako na dirkah izgleda njihov dirkaški šotor, kako poteka dirkaški dan in kako se fantje odpravijo na trening ali na dirko. Zabeležili smo njihovo delo na dirkališču in se vmes pogovarjali, kaj bi potrebovali, da bi končno dobili tudi kakšnega slovenskega dirkača v tem pokalnem tekmovanju, kjer je možnost za napredek povsem odprta. Najboljši dirkači namreč običajno dobijo mesto in sedež na svetovnem prvenstvu razreda Moto3, zares talentiran dirkač pa bo z dobrimi rezultati lahko napredoval do razreda Moto2 ali celo v MotoGP.

icon-expand Red Bull Rookies Cup FOTO: Red Bull Rookies Cup