Balanca: Temna plat športa

Tej temi in tej debati smo zato posvetili tudi tokratno epizodo spletne oddaje Balanca, kjer se sprašujemo, kaj je moč zares narediti na to temo? Kako so v zadnjih letih ali desetletjih napredovala dirkališča in kako vse skupaj vpliva na varnost dirkačev ob morebitnih padcih? Koliko in če sploh je napredovala zaščitna oprema motociklistov, ki leta 2021 še vedno dirkajo oblečeni v živalsko usnje? Na nek način je oprema v bistvu enaka ali vsaj precej podobna kot že zadnjih 50 let, po drugi strani je bil tudi tukaj narejen velik napredek.

Tri smrtne žrtve v eni sami dirkaški sezoni in to pretežno med izjemno mladimi dirkači so dvignile glas starejših in bolj znanih ter vplivnih dirkačev, ki so vsi naenkrat pričeli pozivati k večji varnosti v motociklističnem športu.

Na dirki španskega prvenstva v Aragoniji je najprej namreč umrl mladi in perspektivni dirkač Hugo Millan , potem nas je sredi leta zapustil Francoz Jason Dupasquier , ki se je smrtno ponesrečil na dirki svetovnega prvenstva v razreda moto3 v Mugellu. Kot bi dirkaško leto še ne bilo dovolj črno, se je v Jerezu na dirki svetovnega prvenstva Superbike nato ponesrečil še španski dirkač in bratranec Mavericka Vinalesa , Dean Berta Vinales , ki je nastopal v razredu Supersport 300. Dean Berta je dirkal v moštvu, ki ga vodi oče Mavericka Vinalesa.

Višja starostna omejitev za dirkače?

Vse to se sprašujemo in iščemo odgovore in mnenja v tokratni Balanci, kjer smo izpostavili tudi možnost višje starostne omejitve za dirkače, nad 18 let ali še višje? Je šport postal preveč profesionalen, preveč krut in ali v njem nastopajo premladi akterji. Kaj je na to temo sploh možno storiti in ali je morda rešitev res v manj izenačenih motociklih. Kako bi lahko preprečili nesreče, če vemo, da je bila večina nesreč v zadnjih letih pač posledica naleta dirkačev na padlega voznika v strnjeni skupini. Se je temu sploh mogoče izogniti in jasno – kako?

Padci in poškodbe zagotovo niso svetla stran motociklističnega športa in govoriti o temnih plateh dirkanja ni nikdar prijetno, je pa res, da je ravno to včasih koristno in potrebno. Poglejte si tokratno Balanco in si ustvarite svoje mnenje.