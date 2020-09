Balanca: Tokrat o vročem KTM-ovem motociklu

Tema tokratne, že 21. Balance so KTM-ovi motorji, ki so v letošnji sezoni dočakali krstno zmago. Ne le eno, pač pa kar dve, s čimer so potrdili izjemen preskok in preboj med najboljše motocikle sezone. Novinec Brad Binder je bil tisti, ki je poskrbel za krstno zmago KTM-a med elito, in sicer je slavil v Brnu. Da je letošnji motocikel zares izvrsten, sta na zadnji dirki v Spielbergu dokazala tudi Pol Espargaro in Miguel Oliveira, ki je dirko na Red Bull Ringu presenetljivo celo dobil.

Gaber Keržišnik in Boštjan Skubicsta obdelala tekoče novice, a ker je teh bilo malo, sta veliko časa posvetila glavni temi tokratne spletne oddaje – KTM-u. Pregledala sta tehnične lastnosti motocikla, ki je v tej sezoni izjemno vroč, ter se dotaknila zgodovine in organizacije družbe, nato pa se uzrla še proti prihodnosti avstrijskega proizvajalca.

Poleg tega smo podelili tudi čelado ... Zavrtite si 21. epizodo Balance in preverite, kaj sta vam pripravila naša komentatorja dirk.