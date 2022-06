Balanca v cestnem prometu: Poletje je tu, vsi na skuter

Ko smo začeli z Balanco, našo spletno oddajo, smo obljubili, da ne bomo vedno debatirali samo o dirkah. No, jasno, dirke ostajajo naša glavna tema, a včasih si lahko privoščimo izlet tudi v vsakdanji promet. Seveda takrat vozimo preudarno in z glavo in nikdar ne dirkamo, zato pa vedno ostajamo na dveh kolesih. Tako je bilo tudi tokrat. Obravnavali smo novi zakon o cestnem prometu, ki poenostavlja pridobitev vozniškega dovoljenja za voznike motociklov s prostornino do 125 kubičnih centimetrov. "Končno nekaj pametnega," smo vzkliknili v naši televizijski ekipi, kjer smo vsi zagreti motoristi, namreč dovoljenja za vožnjo motornega kolesa smo vsi dobili že davno. Ja pa dobro, da je bil novi zakon sprejet in da avtomobilistom oziroma tistim, ki posedujejo vozniško dovoljenje kategorije B, omogoča, da z le šestimi opravljenimi urami vožnje v avtošoli pridobijo tudi dovoljenje za vožnjo motocikla do prostornine 125 cm.

To je pametna in logična odločitev, ki bi morala priti že pred desetletjem ali več, ko so tak zakon sprejemali v nekaterih ostalih in bolj razvitih ter predvsem naprednejše mislečih evropskih državah. Ko so tak zakon pred leti recimo sprejeli Španci, je prodaja motornih koles manjših prostornin in skuterjev čez noč skočila do neba. Ubili so več muh na en mah. Država je od prodaje motornih koles pobrala nemalo davka, trgovci so kovali zaslužek, ljudje pa so končno prišli do učinkovitega in poceni mestnega prevoza, za kar je bilo motorno kolo pravzaprav že v svojem bistvu namenjeno. Ne dragi električni avtomobili za več deset tisoč evrov in komplicirana polnilna mesta, ampak poceni skuterji in mopedi so tisti, ki vsaj v poletnih mesecih rešujejo težavo z gnečo ob prometnih konicah v mestih, rešujejo težavo prezasedenih parkirišč in še marsikaj. Mali skuterji so seveda tudi dobra ekološka rešitev. Sodobni štiritaktni motorji z obveznimi katalizatorji precej manj onesnažujejo zrak od katerega koli avtomobila.