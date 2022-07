Balanca: zaradi bankrota v prihodnje pod vprašajem dirka na Finskem

11. dirk letošnje sezone v razredu MotoGP je za nami in dirkaško leto se je s petimi tedni poletnega premora že prevesilo v svojo drugo polovico. Ob odpovedi dirke na Finskem se zdi, da je ta velika nagrada sicer pod velikim vprašajem, tudi za naslednje leto in naprej.

Čeprav dirkališče na Finskem stoji in so ga nekateri bivši in testni dirkači pred tremi leti že preizkusili, je dirko na Finskem najprej pokopala epidemija koronavirusa, saj je dve leti zapored bila razlog za odpoved dirke, no, letos pa je podjetje, ki ima v lasti dirkališče in je tudi organiziralo dirko MotoGP, dokončno razglasilo bankrot. Po dirkaškem paddocku se je zadnje dni šušljalo, da je za lastniki dirkališča večinoma ruski denar in da si španska Dorna zaradi politične korektnosti tam dirke niti ne želi, dokler se ne umirijo strasti med Rusijo, Ukrajino in ostalim svetom. Kakor koli že, letos ostajamo brez finske dirke in morda tudi v prihodnje, bi pa Finsko v koledarju lahko zamenjalo kakšno drugo prizorišče, saj je interesa za organizacijo dirk v razredu motoGP enostavno dovolj oziroma celo preveč. Prvenstvo je napeto kot že dolgo ne. Če je še pred dirko v Assnu kazalo, da ima Fabio Quartararo dovolj prednosti ob dveh odstopih Bagnaie in da bo z lahkoto tudi letos potrdil naslov najboljšega na svetu, se je že na Nizozemskem vse postavilo na glavo.

icon-expand Balanca FOTO: 24ur.com

Francesco Bagnaia je zmagal, Quartararo pa na začetku dirke z nepremišljeno in neučakano potezo storil neumnost ter padel. Na koncu je ostal brez točk in ne samo to, naslednjo dirko ob koncu poletnega premora, dirko za VN Velike Britanije, bo začel s slabo popotnico in s kaznijo dolgega kroga, ker je s svojim padcem na Nizozemskem ob odličen rezultat spravil še Aleixa Espargaroja. Ravno slednji bi z Aprilio namreč lahko bil največje presenečenje letošnje tekmovalne sezone, saj mu v prvenstvu dobro kaže in je tudi on kandidat za letošnji naslov svetovnega prvaka.