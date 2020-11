Obisk na Lindauringu: Slovenija ima dirkališče

Objekt je zrasel neposredno ob motokros stezi in ob Lendavskem štadionu za speedway in tako se je na tem koncu domovine zgodil pravi mali motošportni center, ki mu na domačih tleh še ni para. V naši televizijski ekipi smo seveda morali preizkusiti stezo in se nekaj krogov odpeljati po njej, seveda pa je bila v času našega obiska le-ta polno zasedena, saj so na njej trenirali in se preganjali lokalni dirkači, ki na Lindauring radi pridejo po svojo dozo adrenalina. In prav je tako, bolje namreč na dirkaško stezo kot na cesto z odprtim prometom. Steza je namreč namenjena treningu amaterskih in profesionalnih dirkačev in jasno tudi urjenju mladih motoristov ne glede na leta. Seveda omogoča varne padce in za to predvidene izletne cone.

Lindauring premore devet ovinkov, pet levih in štiri desne in 440 metrov dolgo ciljno ravnino, kjer najmočnejši motocikli dosežejo hitrost tudi prek 230 km/h. Gre za manjše dirkališče, ki pa ponuja vse užitke ob kolenu, naslonjenem na dirkaški asfalt.