Balanca št. 33: analiza sezone 2020

Najboljši v vseh treh tekmovalnih razredih so prejeli zaslužena priznanja. V razredu motoGP je vladavino Španca Marca Marqueza prekinil njegov rojak Joan Mir , ki je še drugič v karieri postal svetovni prvak, prvič med elito. Nenavadna sezona 2020 je bila posebna v vseh pogledih. V prenosih na Kanalu A in VOYO smo videli devet različnih zmagovalcev, med kateri je bil tudi Južnoafričan Brad Binder , novinec leta v razredu motoGP. Najboljše moštvo je postalo Suzuki, konstruktor Ducati. Del pozornosti, predvsem z bojem za prvaka na zadnji dirki sezone, so si priborili tudi dirkači v nižjih dveh tekmovalnih razredih. Španec Albert Arenas v moto3 in Italijan Enea Bastianini v moto2 sta na skromnem odru prejela svoji zlati medalji prvaka.

V tokratni Balanci se pogovarjamo o vsem tem in še čem. Obdelali smo zadnjo dirko letošnje sezone in izpostavili vse, ki so na zadnji dirki sezone v Portimau zaključili svojo dirkaško kariero. Nekateri so dirkanje v razredu motoGP zaznamovali bolj, drugi seveda manj, zato tudi pogrešali ne bomo vseh dirkačev enako. Koga bolj in koga manj? To si poglejte v tokratni epizodi spletne pogovorne oddaje Balanca. Že 33. po vrsti.