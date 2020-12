Balanca št. 34: Nazaj v šolo! Imamo prvaka Balance!

Kakšni so bili naši kriteriji? Dirkačem smo ocene podelili na osnovi naših subjektivnih ocen, a upoštevali smo dejstva. Ali dirkač nastopa v tovarniškem ali poltovarniškem moštvu, upoštevali smo smolo ali srečo, ki jo je imel v letošnji sezoni in jasno njegove rezultate in predstave na posameznih dirkah in v točkovanju prvenstva. A ne samo to. Dirkače smo ocenjevali in vrednotili tudi na osnovi pričakovanj, ki smo jih do njih gojili pred začetkom letošnje sezone, kjer so veliko vlogo igrali njihovi rezultati v preteklih sezonah ali pa izkušnje, torej število sezon, odpeljanih v kraljevskem razredu, ki jih ima posamezni dirkač že za sabo. Že pred začetkom snemanja je bilo jasno, da ni povsem nujno, da bomo za "Prvaka Balance" razglasili dirkača, ki je osvojil tudi naslov svetovnega prvaka. In res je naslov pripadel nekomu drugemu. Podelili smo ocene oziroma točke in na koncu sešteli prvenstvo. Presenečeni smo ugotovili, da smo dobili kar dva dirkača z enakim številom točk na prvem mestu, zato je bilo treba glasovati še enkrat. Če vas zanima, kdo je bil po našem mnenju najboljši dirkač sezone, si oglejte Balanco in nam spodaj v komentarjih napišite svoje mnenje. Kdo pa si po vašem v sezoni 2020 zasluži najboljšo oceno?