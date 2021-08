Balanca: Zakulisje iz zakulisja

Povabili smo vas, da se z nami sprehodite po tako imenovanem »pit lanu« in da si skupaj pogledamo, kaj se dogaja v dirkaških garažah med treningom razreda motoGP.

Za nas to ni bil le navaden petkov prosti trening pred dirko v Assnu, ampak tako rekoč snemanje kratkega dokumentarnega filma, v katerem smo vam želeli podrobno predstaviti in na najboljši možen način pokazati tisto, česar oko televizijske kamere med prenosom dogajanja na stezi običajno ne vidi.

Pogledali smo, kaj med treningom počnejo mehaniki, in kaj je treba postoriti na motociklu, da je dirkač ob koncu dneva zadovoljen. Zanimalo nas je, kako so organizirana moštva in kako je videti posvet z mehaniki, tehniki in inženirji, takoj ko dirkač stopi z motocikla. Seveda smo preverili tudi to, kakšna je vloga vodje moštva in kaj počno vsi tisti, ki med dirko sedijo ob zidu in strmijo v številne monitorje, postavljene ob robu steze. Kakšen je pravzaprav njihov namen in kakšna je njihova vloga? Seveda nismo pozabili niti na glavne zvezde celotnega dogajanja, torej na dirkače. Vsak ima svoj ritual ali običaj in vsak na svoj način sede na motor in po končani vožnji sestopi z njega. Številni fotografi, snemalci in novinarji pred dirkaškimi garažami poskrbijo, da tam nikoli ni dolgčas in da se vedno kaj dogaja. Glavna težava je le neznosen hrup dirkalnih motociklov, ki je tudi nam pri snemanju nemalokrat delal težave.

Ali veste, kako se zažene dirkalnik razreda motoGP? Vam je znano, zakaj mehaniki nenehno spreminjajo vzmetenje ali kolesa prestavljajo z motorja na motor? No, odgovore na vsa ta vprašanja in še več vam ponujamo v tokratni epizodi spletne oddaje Balanca. Za vse ljubitelje dirk razreda motoGP je zato ogled kot vedno obvezen! Uživajte.