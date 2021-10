Kateri narod je najhitrejši in kdaj bomo to Slovenci?

Španci so v kraljevem razredu vladali kar dolgih 9 let. Predvsem po zaslugi Marqueza, Lorenza in Mira. Prvi španec z naslovom najboljšega je bil sicer Alex Criville, ki je prvi naslov v elitnem razredu Španiji pripeljal dokaj pozno. Šele leta 1999. Pred tem so bile za Špance rezervirane predvsem nižje kategorije, kjer sta več kot uspešno naslove zbirala Jorge Martinez Aspar in jasno veliki Angel Nieto, ki je osvojil kar 13 naslovov svetovnega prvaka in je tako po Italijanu Agostiniju, ki ima kar 15 naslovov, drugi najuspešnejši dirkač vseh časov.

Španci so predvsem na račun zmag v moderni dobi tako drugi najuspešnejši dirkaški narod na dveh kolesih z osvojenimi 56 naslovi v cestnohitrostnem dirkanju, vodijo pa še vedno Italijani, ki imajo kar 80 naslovov svetovnih prvakov. Jasno je, da sta prav Agostini in Rossi k temu prispevala največji delež. Pa ne samo Italijani in Španci. Svoja obdobja so imeli tudi Avstralci in Nemci in jasno nekoč tudi Britanci. Kje so zdaj in zakaj jih ni med svetovnimi prvaki zadnja leta? Kaj botruje k temu, da je določena nacija lahko prevladujoča v desetletju ali dveh, potem pa morda povsem izgine z dirkaškega zemljevida. Tako kot so v osemdesetih in devetdesetih letih prevladovali Američani z obema Robertsoma, Spencerjem, Raineyjem, Schwantzom in še kom. Kje so Američani danes? Zadnji prvak je bil leta 2006 Nicky Hayden, potem pa so povsem poniknili z dirkaške scene.