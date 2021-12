Balanca: Vsi konjički dr. Rossija

Lepo je bilo videti na zadnji dirki letošnje sezone v Valenciji, ko so organizatorji Rossiju pripravili presenečenje in na prizorišče dirke iz celega sveta pripeljali njegove zmagovite dirkalnike. Seveda ne vse, ampak samo tiste s katerimi je osvojil svojih 9 naslovov prvaka. Iz Italije sta iz Apriliinega muzeja pripotovali dve Aprili. 125 kubična s katero je Valentino osvojil svoj prvi naslov in pa četrtlitrska s katero je naslov najboljšega dirkača sveta dosegel drugič v karieri.

Tehnološki biser zaradi svojega pogonskega agregata z petimi valji seveda predstavlja 1000 kubični dirkalnik, ki je zaznamoval prihod nove dobe, štiritaktnih motociklov in pa razreda z imenom MotoGP, kot ga poznamo danes. Ob Apriliah in Hondah pa je bilo na razstavnem prostoru seveda največ motociklov znamke Yamaha. Ta japonski proizvajalec jih je posodil in zapakirane vsakega v svoj lesen zaboj za retrospektivo zgodbe, ki je zaznamovala novejšo dirkaško zgodovino z dirkačem kot je Valentino Rossi, poslal iz svojega muzeja v Španijo. Sprehodili smo se tudi med njimi in vsakega posebej pokomentirali, se spomnili časov, ko je nastopal na dirkaški stezi, največjih nasprotnikov, zmag in tudi tehnoloških posebnosti motocikla, ki so zaznamovale ne samo Rossijevih 9 osvojenih naslovov svetovnega prvaka ampak v tehničnem smislu zagotovo tudi zgodovino dirkanja.

Vas pri dirkaškem športu zanima tudi tehnična plat? Oglejte si zadnjo letošnjo Balanco, preden tudi za našo spletno oddajo, pred začetkom nove sezone marca, nastopi zimski premor.