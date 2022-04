Balanca po peti dirki letošnje sezone

Kaj lahko povzroči dež in kako še izboljšati varnost dirkačev ob takšnih trenutkih se sprašujemo v tokratni Balanci, kjer smo omenjeni padec tudi temeljito analizirali.

Pa ne samo to. V tokratni oddaji smo jasno potegnili črto pod zadnjo dirko letošnje sezone in izpostavili junake dirke, kakor tudi vse tiste, ki so nas na dirki razočarali in od katerih smo pred začetkom dirkaškega vikenda pač pričakovali več. Jasno nismo mogli mimo premočne zmage Fabia Quartararoja in mimo napake, ki jo je storil avstralec Jack Miller, ki je ob dobro dirko spravil še španca Joana Mira. Ukvarjali smo se z povprečno predstavo Marca Marqueza, od katerega smo pred samo dirko pričakovali precej več.

Izpostavili pa smo tudi vseeno dobro dirko Francesca Bagniaie in Alexa Rinsa, ki sta v Portimau začela daleč zadaj.

V Balanci se tokrat tudi sprašujemo kdo bo naslednje leto v tovarniški ekipi Ducatija zamenjava za Jacka Millerja in kje bi lahko avstralec nadaljeval dirkaško kariero. Ali res prihajata v tovarniško ekipo Bastianini ali Martin? Več bo morda znanega že na naslednji dirki, ta konec tedna v Jerezu. Tudi za dirkaški vikend v Jerezu smo zato naredili napoved in strnili naša pričakovanja. Vas zanima kakšna so? Oglejte si Balanco!