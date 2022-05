Balanca: Pod pritiskom

Zadnji dirkaški vikend v Estorilu je bil poln adrenalina in vsakokrat smo spremljali boj za zmago v zadnjem krogu. Še več kot to. Spremljali smo boj za najvišjo stopničko, ki je bil odprt do zadnjega ovinka ali do zadnjega metra dirke. Španec Alvaro Bautista, Britanec Jonathan Rea in turški dirkač Toprak Razgatlioglu bodo v letošnjem prvenstvu igrali očitno glavno vlogo in se udarili za naslov svetovnega prvaka. Yamahin dirkač Razgatlioglu bo imel težko delo v boju za ohranitev naslova najboljšega dirkača sveta, saj letos še ni dobil niti ene dirke. Zdi se, da se mu zmaga vedno izmuzne na koncu, a hitri Toprak je vseskozi blizu vrha. Britanec Johny Rea si letos s svojim Kawasakijem želi nazaj na vrh in potrebuje potrditev, da je eden izmed najuspešnejših Superbike dirkačev vseh časov. Morda celo najboljši v zgodovini. Španec Alvaro Bautista pa naslova prvaka v razredu Superbike še nima. Po lanski nekoliko manj uspešni sezoni s Hondo je letos ponovno član tovarniškega moštva Ducatija in zdi se kot prerojen. Lačen je zmag, vozi na vso moč in tudi njegov motor je v odlični formi. V razredu Superbike se nam tako morda obeta najbolj zanimiva sezona zadnjih let.