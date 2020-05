Balanca špekulira: Kaj se 'mota' po Rossijevi glavi?

V tokratni izdaji Balance obravnavamo aktualne teme s področja motoGP. Preverili smo, kje in kako naj bi naslednje leto dirkal Valentino Rossi , če bo devetkratni svetovni prvak nadaljeval svojo kariero. Še enkrat smo tudi preverili, kje in kdaj bi se lahko začela letošnja tekmovalna sezona in kako bo le-ta izgledala, ko ugasnejo luči na startnih semaforjih.

V aktualni temi tedna smo se spraševali, zakaj so novodobni dirkači drugačni od tistih, ki so dirkali pred dvema, tremi ali več desetletji in debatirali, kako so bili nekoč dirkači veliki plejboji in so radi preganjali mične hostese, današnji zvezdniki razreda motoGP pa so vrhunski športniki, ki jih bolj kot dekleta zanimajo videoigre in pa honorarji z vrtoglavimi zneski, ki jih na koncu silijo v življenje v davčnih oazah, kot sta Andora in Monako.

