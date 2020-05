Balanca: Manj kot bo dirk, več bo možnosti za presenečenje

V prejšnji Balanci, šlo je za peto izvedbo pogovorne oddaje, sta naša komentatorja Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic med drugim špekulirala, kje in če bo kariero nadaljeval devetkratni svetovni motociklistični prvak Valentino Rossi. V šesti epizodi Balance med drugim tudi, kako ločimo in kako delimo motocikle in zakaj nekateri dirkači vozijo najnovejše dirkalnike, drugi pa so obsojeni na leto dni ali več starejše motocikle. V Balanci boste tokrat lahko izvedeli, koliko stane najem dirkalnega motocikla za razred motoGP in od kod moštva dobijo denar, da si vse to lahko privoščijo. Pa ne samo to. Poleg glavne teme vam spletna motociklistična oddaja prinaša še vrsto novosti in zanimivosti, ki so se zgodile v preteklem tednu. Kje bi drugo leto lahko nastopal Andrea Dovizioso, kaj se dogaja s prestavljeno dirko motoGP v Le Mansu in kako je bil štirikratni svetovni prvak razreda superbike, Britanec Jonathan Rea,pred časom že zelo blizu temu, da bi dobil sedež v razredu motoGP.