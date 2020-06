Je Ljubljana avto-moto športu neprijazno mesto?

V osmi epizodi spletne pogovorne oddaje Balanca smo najprej preleteli aktualne novice na področju motociklističnega športa. Govorili smo o Avstralcu Jacku Millerju, ki bo naslednje leto član Ducatijevega tovarniškega moštva in ob tem razglabljali, kje bo naslednjo sezono svoj sedež dobil Italijan Danilo Petrucci, ki se od moštva iz Bologne poslavlja. Seveda nismo mogli mimo prvih motociklističnih testov v “post koronskem obdobju" in pogledali, kako so KTM-ovi dirkači razreda motoGP testirali motocikle, na dirkališču v Avstriji.

Nekaj novih dirk razreda motoGP je pred dnevi dočakalo končno odpoved, tista najbolj boleča pa se je domačim ljubiteljem moto športa zgodila prejšnji teden, ko je prestolnica ostala še brez svojega zadnjega dirkališča.

Medtem ko se nekateri dirkači motoGP že lahko pripravljajo na dirkališču v Barceloni na začetek prvenstva, naša komentatorja dirk Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic med čakanjem nadaljujeta z oddajo Balanca. Osma epizoda prinaša cel kup zanimivih informacij o aktualnem dogajanju pred začetkom sezone motoGP.

Na štadionu Ilirije v Šiški so spidvej dirkači odpeljali svoj zadnji trening, dirkališče pa se s priljubljene lokacije poslavlja po 57-ih letih tradicije, saj najemna pogodba za spidvej stezo tam ni bila podaljšana. Naša komentatorja na Kanalu A inVOYOGaber Keržišnik in Boštjan Skubicsta tako v glavni temi tokrat obravnavala zakaj je Ljubljana očitno avto-moto športu neprijazno mesto, saj v prestolnici sedaj tako rekoč nimamo več nobene prave motociklistične ali avtomobilistične dirke, poligona ali dirkališča. Bi lahko morda kje na obrobju Ljubljane dobili kakšen poligon varne vožnje, stezo za spidvej, oziroma motokros ali morda manjši kartodrom? Vse to v novi oddaji Balance, kjer pa smo za vse ljubitelje motociklizma in motošporta pripravili tudi novo mamljivo nagrado.

V prejšnji Balanci sta komentatorja motociklističnih dirk na Kanalu A inVOYO načenjala tudi verigo pogovorov, kjer sta analizirala posamezna moštva in proizvajalce motociklov v razredu motoGP. Začela sta z Ducatijem, kjer sta se naša komentatorja spraševala, zakaj je Ducati ob močnih pokroviteljih in številnih zmagah do sedaj uspel osvojiti le en naslov prvaka v razredu motoGP? Tudi v osmi izvedbi Balance se bosta ukvarjala z moštvo iz motociklistične karavane. Pa ne samo to. Poleg glavne teme vam spletna motociklistična oddaja prinaša še vrsto novosti in zanimivosti, ki so se zgodile v preteklem tednu.

icon-expand Naša komentatorja na Kanalu A in VOYO sta tako v glavni temi tokrat obravnavala zakaj je Ljubljana očitno avto-moto športu neprijazno mesto. FOTO: 24ur.com