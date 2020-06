Balanca številka devet: Kje bi lahko nastopal mlajši Marquez naslednjo sezono?

Spletna oddaja Balanca tokrat ponovno ponuja sveženj zanimivih informacij s področja dirk v razredu MotoGP. Marc Marquez se zdi jezen, ker je s Hondinega tabora bojda ušla novica, da se oranžni pogajajo za prestop. Pol Espargaro naj bi zapustil KTM in se konec leta pridružil Hondi v tovarniškem moštvu, kar pa bi najverjetneje pomenilo, da se tako rekoč zaenkrat brez le ene odpeljane dirke poslavlja Marcov mlajši brat Alex. Kje bi lahko Alex nastopal naslednje leto? No, to razkrivamo oziroma o tem špekuliramo v deveti oddaji spletne pogovorne oddaje Balanca.

Pa ne samo to. Zdi se, da bi se med aktivne dirkače ob odhoduPola Espargaroja lahko vrnilaDani Pedrosa in Jorge Lorenzo. Pedrosa morda na KTM-ov dirkalnik, Jorge Lorenzo pa celo k Ducatiju, če se pri rdečih ne bodo uspeli dogovoriti za še leto dni sodelovanja z Andreo Doviziosom. No, pa jasno tema, ki buri duhove, šef moštva Aprilia, Massimo Rivola očitno snubi Valentina Rossija, da naj svojo kariero zaključi pri moštvu iz Noaleja, tam, kjer jo je v bistvu tudi začel.

icon-expand Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic FOTO: Gaber Keržišnik

A da vam ne izdamo vsega, vas vabimo, da si ogledate Balanco, kjer smo kot glavno temo tokrat obravnavali moštvo Yamahe. Sprehodili smo se skozi zgodovino in se ukvarjali z vprašanjem, ali je imeValentino Rossi danes zares sinonim za Yamaho in kako tej japonski znamki lahko uspeva, da je že vsa leta v svetovnem vrhu in tako rekoč vseskozi tudi v boju za naslov prvaka.

19. julij ostaja prva možnost za dirkače motoGP, da prvenstvo končno začnejo. Medtem pa je pestro na dirkaški tržnici. In tudi o tem sta Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic razglabljala v Balanci.