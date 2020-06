Enajsta Balanca: Bo 'pasja' vročina velika težava v Jerezu?

Pred vami je že enajsta epizoda spletne pogovorne oddaje Balanca, v kateri komentatorja dirk na Kanalu A in VOYO Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic med drugim debatirata, kako bo na prvi dirki sezone v Jerezu in kako se na premiero pripravljajo posamezni dirkači. Sprašujeta se, kako bodo dirkači prenašali napovedano visoko vročino. Špekulirata tudi o tem, kako bo dirkaška karavana sestavljena prihodnjo sezono. Kateri prestopi se obetajo?

Najboljši dirkači sveta so razkropljeni po različnih dirkališčih Evrope, kjer se pripravljajo na začetek sezone in po več kot 100 dneh odsotnosti vnovič privajajo na močna zaviranja in divja pospeševanja, ki jih zmorejo sodobni dirkalni motocikli. Nekaj je takšnih, ki trenirajo na asfaltnih dirkališčih in nekaj je tistih, ki tudi tokrat prisegajo na urjenje na peščeni podlagi, kakršno ponujajo t. i. motokros ali "flat track" steze. Pa ni živahno samo na dirkaškem asfaltu, temveč tudi zunaj dirkališč. Špekulira se o številnih prestopih in zamenjavah dirkačev kot tudi moštev v sezoni 2021. Se Alex Marquez zares poslavlja po še niti eni dirki v tovarniškem moštvu Honde? Bo na njegov sedež sedel Pol Espargaro ali pa morda kdo drug?

Medtem ko dirkači motoGP vse več trenirajo, saj je prva letošnja dirka v vročem Jerezu na sporedu že čez manj kot mesec dni, komentatorja dirk Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic nadaljujeta z oddajo Balanca. Pred vami je že enajsta po vrsti.

Kdo bo Espargaroja zamenjal v moštvu KTM? Bo to res Danilo Petrucci, za katerega pri Ducatiju niso več našli prostora v tovarniškem moštvu? V Balanci analiziramo tudi dogajanje pri Ducatiju. Jack Miller je potrjen kot tovarniški dirkač za naslednje leto, a še vedno manjka sklenjen dogovor z Andreo Doviziosom. Bojda se zapleta okrog denarja. Če Ducati in Dovizioso kmalu ne skleneta dogovora, se zdi, da si nazaj med rdeče in nazaj med aktivne dirkače močno želi tudi upokojeni Jorge Lorenzo. A ni Lorenzo edini brez moštva za naslednje leto, kajti tudi devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi še ni zapečatil naslednje sezone. Še vedno čakamo na potrditev dogovora z moštvom Petronas Yamaha, a uradne potrditve ni od nikjer. Več v Balanci, kjer smo se tokrat dotaknili dirk na otoku Man, pa povedali, kaj je o Marquezu povedal veliki Casey Stoner in pripravili še mnogo drugih zanimivih drobnih novic. Ste vedeli, da se je minuli konec tedna na hrvaškem dirkališču na Grobniku pri Reki mudil nekdanji motoGP dirkač in Yamahin testni voznik, Nemec Jonas Folger? Krepko je priganjal svojo 1000-kubično Yamaho. Če pa vas zanima, kako hitro je odpeljal najhitrejši krog, si le oglejte tokratno Balanco, kjer si ob koncu še vedno lahko prislužite tudi lepo dirkaško nagrado.

icon-expand Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic FOTO: 24ur.com