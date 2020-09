Balanca št. 22: Kdo kaznuje najboljše dirkače in zakaj?

V napetem finišu dirke razreda MotoGP so v zadnji ovinek pripeljali trije. Za zmago sta se udarila Jack Millerin Pol Espargaro in slednji je v žaru boja odpeljal daleč na zeleno linijo. Bil je krepko preko roba steze in na asfaltirani izletni coni, kjer se sicer nahaja trava. V cilj je pripeljal kot tretji, a je tam grobo prevozil rob steze. Znova jo je odnesel brez kazni in nad to odločitvijo so se pritožili pri ekipi Suzukija. Če bi Espargaro izgubil svoje mesto, bi na stopničke stopilJoan Mir, ki je rob steze prevozil ob začetku dirke in je zato takoj dobil kazen. Sodniki so mu nemudoma dosodili, da mora dirkača za seboj spustiti predse in s tem izgubiti eno mesto. Epilog še čakamo, a pri Suzukiju pravijo, da ne pričakujejo, da bo pritožba karkoli spremenila. "Pravila očitno ne veljajo za vse. Enim je dovoljeno vse in to večkrat, spet drugi pa so vseskozi grešni kozli," je po dirki jezno sopihal Suzukijev vodja ekipeDavide Brivio. Nad odločitvami sodnikov so se pritoževali številni dirkači in to ne samo tisti, ki so bili kaznovani. Najglasnejši je bilAndrea Dovizioso, ki je dejal: "Tako ne gre več naprej. Nekaj je treba spremeniti. Spremeniti moramo pravilnik ali pa ljudi, ki o tem odločajo. Pravila očitno niso za vse enaka in sodniki so pristranski in neprofesionalni."