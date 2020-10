Balanca št. 28: Kdo si zasluži naslov prvaka?

Dirka za VN Aragonije je bila tako polna preobratov in nepričakovane razvrstitve na stopničkah, da sta jo pod drobnogled vzela tudi komentatorja dirk na Kanalu A in VOYO Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic v spletni pogovorni oddaji Balanca.

V novejši dobi je še vedno svež spomin na Američana Nickyja Haydna, ki je leta 2006 svoj naslov prvaka osvojil le z dvema zmagama v sezoni. Tudi letos bi lahko bilo podobno. Še štiri dirke so do konca in s tem je na razpolago 100 še neosvojenih točk. Vsaj teoretično, pa čeprav zgolj na papirju ima možnosti za naslov prvaka tudi še Britanec Cal Crutchlow, ki se v tem trenutku nahaja na 18. mestu lestvice z zgolj 21 osvojenimi točkami. Kakšna sezona, kakšno prvenstvo in kako izenačeni so dirkači? Pogovarjali smo se tudi o tem, ali so za dirkaški šport bolje močna imena in v svojih obdobjih premočni dirkači, kot na primerAgostini, Doohan, RossialiMarquez? Morda pa je vseeno bolje spremljati izenačene boje in osem različnih zmagovalcev na le desetih dirkah letošnje sezone, kolikor jih je za zdaj za nami.